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وزيرة البيئة تغرس فسيلة "محبة" بملتقى الشباب العالمى الـ65 بشرم الشيخ

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وزيرة البيئة تغرس فسيلة "محبة" بملتقى الشباب العالمى الـ65 بشرم الشيخ وزيرة البيئة تغرس فسيلة "محبة" بملتقى الشباب العالمى الـ65 بشرم الشيخ

قامت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة بغرس فسيلة شجرة (محبة) بحديقة السلام بشرم الشيخ تحت عنوان "رسالة سلام من شباب العالم لمصر" 2013، على هامش الملتقى العالمى للشباب الـ ٦٥ بمدينة شرم الشيخ المنعقد فى الفترة من 16 حتى 25 أغسطس، والذى تنظمه جمعية "محبى السلام "بالتعاون مع الجمعية المصرية للتبادل الشبابى الدولى- AIESEC تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
> وتعد مصر أول بلد عربى يستضيف المؤتمر منذ نسخته الأولى بالسويد سنة ١٩٤٩، وذلك تقديرا لمكانتها الرائدة فى العالم العربى، فيما يضم الملتقى هذا العام أكثر من ١٥٠٠ شاب ممثلين عن قيادات الجمعية من الـ ١١٣ دولة الأعضاء حول العالم ومشاركتهم فى غرس فسيلة "محبة" عن كل بلد كهدية من شباب تلك البلدان للشباب المصرى.
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مصر 365

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