ضبط أسلحة نارية بحوزة صاحب معرض زجاج بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط صاحب معرض زجاج وبحوزته بندقيه آليه ومسدس و60 طلقه نارية بمدينة نجع حمادى .

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بضبط بندقيه اليه ومسدس بحوزة شخص بمدينة نجع حمادى .

> كشفت التحريات قيام الاهالى بتقديم بلاغ بقيام شخص باطلاق اعيره ناريه كثيفه بشارع 15 مايو بمدينه نجع حمادى ،وتبين قيام احمد .م .ا صاحب معرض زجاج باطلاق الاعيرة النارية فى الهواء ابتهاجاً بعرس احد اقاربه فتم ضبط اثناء استقلاله السياره رقم 8376 م. و .ب قيادته وبتفتيشه عثربحوزته على بندقية اليه وخزنتين و50 طلقة نارية من ذات العيار ومسدس و5 طلقات من ذات العيار .

تحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة نجع حمادى التحقيق .