حبس 7 متهمين بحرق ديوان محافظة بني سويف و4 أقسام ومحكمة 15 يوما

قررت نيابة بني سويف بإشراف المستشار حمدي فاروق، المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، السبت، حبس 7 متهمين بالقيام بأعمال شغب شملت حرق 4 أقسام و4 سيارات شرطة وديوان المحافظة والمحكمة الإبتدائية ومدرسة راهبات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الجيش بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي في بني سويف، ألقت القبض على 7 متهمين بالتورط في أحداث الشغب والسلب والنهب التى شهدتها المحافظة، شملت حرق 4 أقسام و4 سيارات شرطة وديوان المحافظة والمحكمة الإبتدائية ومدرسة راهبات، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 19 متهماً معروفين بالمشاركة في أعمال البلطجة.

وشارك في العملية العقيد أركان حرب أسامة حسن، قائد المشاة ميكانيكى وقوة التأمين من القوات المسلحة ومعه الرائد أركان حرب إسلام النجار قائد السرية القتالية بالقوات المسلحة وفريق من المباحث الجنائية برئاسة اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث، والعميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، و8 فرق قتالية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف.

وضبطت القوات المتهم «ع. ع» وشهرته «عبده جنزير»، و«م س م»، وأ. ق. ع»، و«م. ع» و«م.ع. م» بحي الجزيرة المرتفعة، والشقيقين بحيى الغمراوي هما «محمد وأحمد. ر. م» لقيامهم باقتحام وإحراق منشآت حيوية ببنى سويف وضلوعهم فى حرق مدرسة الراهبات ببنى سويف.

وكان بحوزة المتهمين مسروقات عبارة عن منقولات من ديوان عام محافظة بنى سويف وبندقية رش و2 جوال من البانجو وأسلحة بيضاء وذخيرة، وتم تحرير محضر بالمضبوطات.