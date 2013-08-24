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لاجارد: الظروف لم تسنح لاستئناف المفاوضات مع مصر حول خطة المساعدة

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لاجارد: الظروف لم تسنح لاستئناف المفاوضات مع مصر حول خطة المساعدة لاجارد: الظروف لم تسنح لاستئناف المفاوضات مع مصر حول خطة المساعدة

كتب : أ ف ب السبت 24-08-2013 08:23

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس، أن الظروف في لم توفر بعد فرصة لاستئناف المفاوضات حول خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها، وذلك بسبب أعمال العنف التي تعصف بالبلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت لاجارد في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: "نحن على أتم استعداد لدعم الشعب المصري في هذه المرحلة الانتقالية، لكن لم تجتمع كل العناصر اللازمة لتقديم هذا الدعم".

وبحسب لاجارد، فإنه لا بد من أن يكون مستوى معين من الاستقرار والدعم للحكومة المصرية موجودا كي يستأنف الصندوق مفاوضاته، مضيفة: "واضح أن الوضع ليس كذلك حتى الآن"، مشددة في الوقت نفسه على جاهزية الصندوق لمساعدة مصر حالما تتوفر الظروف اللازمة لذلك.

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