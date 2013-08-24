سلطات جبل طارق تتهم إسبانيا بانتهاك السيادة البريطانية

اتهمت سلطات جبل طارق (منطقة حكم ذاتي تابعة لبريطانيا) ، اسبانيا بانتهاك سيادة المحمية البريطانية بعد قيام جنود من فرق الغواصة التابعة للبحرية الاسبانية بتصوير أنفسهم وهم يفحصون شعابا مرجانية اصطناعية في وسط المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت عن حاكم جبل طارق قوله “إن هذه التصرفات تعد انتهاكا صريحا للسيادة البريطانية”..واصفا الأمر بالتطور الذي يثير القلق بالنسبة لأزمة جبل طارق.

وقد أظهر شريط فيديو بث على الانترنت مجموعة الغواصين وهم يفحصون كتلة الشعب المرجانية ويقيسون أبعادها قبل أن يقوموا بزرع العلم الاسباني عليها تحت الماء.

وتعد جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا على منطقة صخرية متوغلة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، وتسمى محليا بـ “جبرلتار” وهو تحريف لاسم “جبل طارق” على اسم أمير مدينة طنجة طارق بن زياد في القرن الأول الهجري.