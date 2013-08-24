«تمرد» تجمع «مبارك» والإخوان الإرهابيين فى استمارة لـ«محاكمة القتلة»

معركة الشعب مع الإخوان لن تنسيه جرائم «مبارك»

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 23 دقيقة

مختلفون فكرياً ومتنافسون سياسياً، تباعد بينهم المصالح وتجمعهم كلمة الشعب فيهم، «هنحاكمهم» سبب خرجت من أجله دعوة جامعة بين نظامين سياسيين سابقين، «تمرد لمحاكمة القتلة» استمارة جديدة تدعو لتفعيل الإرادة الثورية وتشكيل محاكمة ثورية لجماعة الإخوان (مغتصبى الثورة) والرئيس الأسبق حسنى مبارك وأعوانه (مغتصبى مصر)، حسب بطاقة «تمرد لمحاكمة القتلة».

«أنا المواطن المصرى وبكامل إرادتى وقواى العقلية قررت أن أحاكم كلاً من جماعة الإخوان الإرهابية ومبارك وأعوانه فى محاكمات ثورية عادلة» مطلب تحمله الاستمارة بعد القبض على مرشد الإخوان محمد بديع ورداً على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، «علشان الشهداء يناموا مرتاحين.. عشان العيش والحرية لسّه مجوش.. عشان لسّه مفيش كرامة للمصرى.. وعشان ثورة يناير مش تبقى نكسة هنحاكمهم»، تقول استمارة «تمرد» متضمنة 3 وجوه لـ«مبارك» و«بديع» ومحمد مرسى لتذكير الناس بجرائمهم، «تمرد لمحاكمة القتلة» تبحث عن مصداقيتها فى بيانات المشارك (الاسم.. الرقم القومى.. المحافظة.. التوقيع.. ورقم المحمول)، حسب الاستمارة.

«لا بد من محاكمة كل من أخطأ بالقانون الطبيعى» تقولها مى وهبة، المتحدث باسم حملة تمرد، مؤكدة أن محاكمة القتلة التى تتحدث عنها الاستمارة ظهرت بعد قرار إخلاء سبيل مبارك «التحفظ عليه ضرورة أمنية لازم تحصل ولأن محاكمته لسّه شغالة»، تؤكد «وهبة» أن معركة الشعب ضد الإخوان لن تنسيه جرائم نظام مبارك «الحمل تقيل لأننا بنحارب نظامين قتلة وفاسدين سياسياً»، موضحة أن حق الشهداء والوطن لدى الإخوان و«مبارك» سيأتى بإرادة المصريين مهما كانت محاولات الهرب وإدخال مصر فى أزمات.