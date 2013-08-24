أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

ناجح إبراهيم: طالبت «مرسى» بالقبول بالانتخابات المبكرة أسوة بـ«الحسن بن على» فرد بقوله «عندما يأتى معاوية سيتنازل له»

Google+ Print
ناجح إبراهيم: طالبت «مرسى» بالقبول بالانتخابات المبكرة أسوة بـ«الحسن بن على» فرد بقوله «عندما يأتى معاوية سيتنازل له» ناجح إبراهيم: طالبت «مرسى» بالقبول بالانتخابات المبكرة أسوة بـ«الحسن بن على» فرد بقوله «عندما يأتى معاوية سيتنازل له»

كتب : حازم الوكيل منذ 21 دقيقة

قال ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن الصراع على السلطة وما واكبه من أحداث أعاد الحركة الإسلامية إلى نقطة الصفر من جديد، فى الوقت الذى لم يحقق فيه الإسلاميون أى فوائد من السلطة والوصول إلى سدة الحكم، فلم تزدهر الدعوة الإسلامية أو تتطور، بل تأخرت وأضرت بمبدأ تطبيق الشريعة، مضيفاً أن ذلك الصراع والتناحر أعاد القوى الإسلامية إلى المربع الخلفى كما كانت، وأعاد رموزها وقياداتها مرة أخرى إلى السجون، واصفاً السلطة بالطبخة المسمومة التى قتلت الحركة الإسلامية ووأدتها ونحن نظن أنها ستلدها وتحييها.

وأكد «إبراهيم»، لـ«الوطن»، أنه طالب المعزول محمد مرسى بقبول مطالب القوى الوطنية والحركات الشبابية والثورية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه رفض وسخر منه هو وأنصاره، لتأتى نتائج ذلك ضد مصلحة الإسلاميين، لأننا أعطينا الدولة والسلطات بعد 30 يونيو أكبر الذرائع للفتك بنا وكان يمكن لنا بقليل من الذكاء والحكمة تجنب ذلك، حسب قوله.

وأوضح ناجح إبراهيم أنه طالب المعزول محمد مرسى قبل عزله فى 3 يوليو بالقبول بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، استلهاماً لخيار الصحابى الحسن بن على، الذى قام بعمل مشابه فى صدر الإسلام حقناً لدماء المسلمين، لكنه سخر وأنصاره منه قائلين: «عندما يأتى معاوية سيتنازل له»، مضيفاً: «على الرغم من أن أى باحث عن الحقيقة يعلم أن العلة فى تنازل الحسن بن على كانت حقن الدماء وليس مجرد التنازل لشخص بعينه.

وشدد القيادى الإسلامى على أن حقن الدماء يُعد من أهم المصالح التى أرادت الشريعة تحقيقها فى كل العصور، مشيراً إلى أنه إذا كان «مرسى» قد استجاب لدعوات إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لما حدث ما حدث ولما حرقت كلها، ولما تحول من رئيس إلى سجين وكان سيجنب مصر والإسلاميين كل هذه الدماء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه