مياه الصرف تغمر طريق ينبع النخل والبحر

أحمد الأنصاري، عبدالرحمن العرفي (ينبع)

علمت «عكاظ» من مصادرها المطلعة أن الموقع الحالي الذي يتم فيه التخلص من مياه الصرف الصحي بينبع أصبح لا يتحمل أي كميات إضافية، مشيرة إلى أن هناك تسربات في الموقع جعلت المياه تصل إلى الطريق الرابط بين ينبع النخل وينبع البحر الرئيسي، مؤكدة أن الجهات المعنية تدخلت لوضع عقوم ترابية في الموقع وتكوين لجنة بين البلدية وفرع المياه لإيجاد موقع بديل.وأكد مصدر في بلدية محافظة ينبع أن الموقع الحالي لتفريغ مياه الصرف الصحي 35 كيلومترا عن محافظة ينبع أصبح غير قادر على تحمل كميات جديدة، مبينا أنه جارٍ العمل مع فرع وزارة المياه لتسليمها الموقع الحالي، وفي نفس الوقت البحث عن موقع بديل لكي لا تحدث كارثة لا سمح الله وتخرج إلى الطريق الرئيسي الرابط بين ينبع البحر وينبع النخل، بعدما وصلت إلى مسافات قريبة من الطريق.وعن احتمال أن تفيض هذه البحيرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي، استبعد المصدر هذا الأمر كون الموقع يبعد عن ينبع 35 كيلومترا، بالإضافة إلى أنه تم وضع شبك حديدي وعقوم ترابية بارتفاع كبير ولكن لزيادة الكميات بشكل مستمر طوال الأعوام الماضية ظهرت هذه المشكلة.في المقابل طالب عدد من أصحاب صهاريج الصرف الصحي التحقيق مع أحد المقاولين، بسبب طلبه مبلغ 500 ريال منهم، لترميم وإصلاح الموقع بشكل جيد وتمهيد الطريق ووضع صبات خرسانية، مؤكدين أن هذا الأمر من اختصاص الإدارة المعنية بالموقع، مطالبين في الوقت ذاته وقف تفريغ صهاريج الصرف الصحي القادمة من الهيئة الملكية بينبع التابعة للشركات لوجود موقع آخر.