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اختتام دورة معالم المدينة المنورة

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اختتام دورة معالم المدينة المنورة اختتام دورة معالم المدينة المنورة

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ضمن فعاليات المدينة عاصمة الثقافة الاسلامية اختتمت امس الاول الدورة العلمية الميدانية والتى نظمها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز والتي استمرت ستة أيام بعنوان (معالم المدينة المنورة) قدمها نخبة من الأساتذة الجامعيين والمختصين في تاريخ ومعالم المدينة المنورة ضمن فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2013م بمشاركة نخبة من المثقفين والعلماء والمفكرين.كما اختتمت بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بطولة الأبطال للكاراتيه الدولية بمشاركة ست دول اسلامية التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه على كأس سمو أمير منطقة المدينة المنورة وبمشاركة فرق الاندية والهيئات العسكرية واستمرت لمدة أربعة أيام ضمن إسهامات الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية العربية والاتحادات الرياضية، فيما اختتمت حملة برنامج (الحماية) لمشروع الكفيل الواعي تحت رعاية جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) وذلك في مجمع الراشد مول بالمدينة.كما اختتمت الورشة التدريبية المجانية بعنوان (جماليات الخط السنبلي بين الأصالة والتشكيل) التي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة ضمن ملتقى المدينة المنورة للفنون البصرية 1434هـ.

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