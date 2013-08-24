عمال النظافة يعملون تحت أشعة الشمس و«العمل» تناشد الشركات تطبيق النظام

نواف الظبي (المدينة المنورة)

رغم أن الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة العمل تمنع العمل تحت أشعة الشمس في وقت الذروة إلا أن عددا من عمال النظافة في المدينة المنورة ما زالوا يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.المواطن عبدالجواد السلمي يقول إنه بمجرد سماع قرار مكتب العمل الذي ينص بمنع عمل العمالة تحت أشعة الشمس شعر بارتياح كبير من أجل حماية حقوق هذه العمالة التي تستحق منا كل احترام الا اني فوجئت أن ذلك القرار كان حبرا على ورق ولم ينفذ وبقيت العمالة تعمل فوق أشعة الشمس دون مراعاة من شركات النظافة ودون تدخل من مكتب العمل.عبدالله عوض يقول: أستغرب من مكتب العمل عدم قيامه منع الشركات المخالفة وفرض غرامات رادعة، فعمال النظافة أصبحوا متسولين في الإشارات والعامة يعطفون عليهم بسبب عملهم المجهد خصوصا في وقت الظهيرة، وطالب مكتب العمل بتنفيذ القرار الذي ينص على عدم عمل تحت أشعة الشمس الحارقة.العامل هاني يقول: أنا عمل تحت أشعة الشمس وهو ما يؤدي إلى أمراض كثيرة منها ضربات الشمس، وأستغرب هذا التجاهل من قبل مكتب العمل الذي لم يطبق النظام على الشركات التي نعمل بها.ن جهته أفاد مصدر مسؤول في مكتب العمل أن قرار منع العامل يعمل تحت أشعة الشمس قرار ساري المفعول. وأضاف: نرجو من الشركات أن تحترم الأنظمة وتتبعها حتى لا تتعرض الشركة الى عقوبات وغرمات رادعة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة التي سبق أن أخذت عليها تعهدات خطية خلال الجولات التفتيشية لتعديل أوضاعها، وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، حسب أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، والتي تنص على المعاقبة بـ«غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو إغلاقها نهائيا، أو الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر».الجدير بالذكر أن وزارة العمل تبنت خطوات جادة لتفعيل حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، وذلك بتنفيذ خطط إعلانية وإعلامية نشرت في مختلف وسائل الإعلام تزامنا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ. كما قامت بمخاطبة المنشآت العاملة في قطاعات (البناء والتشييد، والمقاولات العامة والصيانة والتشغيل) والجهات الحكومية الشريكة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والنقل والإسكان باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع المدن والطرق والإسكان، وذلك لإبلاغ المنشآت المتعاقدة معها للالتزام والتقيد بما ورد في نص قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، إلى جانب تعميم القرار على جميع مكاتب العمل لكتابة تقرير أسبوعي عن الحالات والملاحظات التي يتم رصدها خلال الجولات الميدانية.من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن نسب الشركات والمؤسسات التي تجاوبت مع تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس كانت عالية مقارنة بالمنشآت المخالفة، وذلك حسب تقرير مكاتب العمل في عدد من مناطق المملكة الذي رصد خلال الأسابيع الماضية 24 مخالفة فقط ضمن الجولات التفتيشية التي تجاوزت الـ74 جولة.وأثنى العتيبي على المنشآت التي بادرت بتطبيق القرار الذي يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة (المنشأة، صاحب العمل، والعامل). كما دعا الشركات والمؤسسات للالتزام بتطبيق وذلك تلافيا للعقوبات التي قد تقع بحقها.