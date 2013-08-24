اتفاقية تعاون لـ «أطباء طيبة» لتنفيذ برنامج الدواء المجاني للمحتاجين

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

وقعت جمعية أطباء طيبة الخيرية في المدينة المنورة اتفاقية تعاون مع مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية لتنفيذ برنامج الدواء المجاني حيث تستهدف الاتفاقية تقديم الدواء والخدمات العلاجية للمرضى المحتاجين وأصحاب الدخول المحدودة في منطقة المدينة المنورة ممن يصعب عليهم الحصول على الأدوية وليس بمقدورهم تأمين المستلزمات الطبية لأنفسهم، كما تهدف الاتفاقية التي تم توقيعها إلى تحقيق تعاون مثمر لتوفير الدواء المجاني للمرضى المحتاجين، بالإضافة إلى المساهمة في تحمل الأعباء والالتزامات لتوفير علاج مجاني للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، في حال توافر شروط الحاجة والمساعدة.وقد وقع الاتفاقية عن مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية عبدالله بن إبراهيم الحواس الأمين العام، فيما وقعها عن جمعية أطباء طيبة الدكتور محمد بن أحمد إمام رئيس مجلس إدارة الجمعية وعقب بعبارات شكر وتقدير ممتزجة بالعرفان للمبادرة المباركة لأهالي طيبة الطيبة من رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم آل إبراهيم الخيرية الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم آل إبراهيم الذين اتسموا دوما بغايات سامية من تقديم وتعاون للخدمات الصحية الخيرية والاهتمام الراقي بتطوير القطاعات الخيرية في كافة أنحاء المملكة ولا سيما الجوانب الصحية التي من شأنها دعت الحاجة إلى تعزيزها وتطويرها للوصول معا إلى المريض المحتاج بأرقى خدمة ورعاية.وقد أشار الجانبان كل من رئيس مجلس إدارة جمعية أطباء طيبة والأمين العام بمؤسسة إبراهيم بن آل إبراهيم الخيرية إلى ضرورة الاستفادة من برامج الرعاية الصحية وتقديم الخدمات للمرضى ورغبة الجهات الخيرية في تقديم تلك الخدمات لمستحقيها والعمل على تبادل المعلومات والبيانات بشأن وضع المرضى المحتاجين في منطقة المدينة المنورة، فيما عبر الدكتور محمد إمام عن خالص شكره وكافة منسوبي الجمعية لمؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم الخيرية لروح التعاون مشيرا الى ان هذا الدعم سيساهم في التخفيف عن كاهل المرضى. من جهته أشار عبدالله الحواس الأمين العام لمؤسسة إبراهيم آل إبراهيم الخيرية الى أن المؤسسة تحرص على توقيع الاتفاقيات وتفعيلها وتبادل الزيارات، وتنادي بالتنسيق من أجل تنفيذ برامج مشتركة لتطوير القطاع الخيري وتحقيق الرسالة المنشودة المتمثلة في خدمة المرضى المحتاجين، مبينا أن هدف المؤسسة يتوافق مع الغاية التي تسعى إليها جمعية أطباء طيبة وهي تقديم العناية الصحية الخيرية ومساعدة المحتاجين من المرضى المزمنين والمقعدين ومن لا عائل لهم، وضمان إشراكهم في البرامج العلاجية المتعددة والوقائية التي توفرها المؤسسة العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة. واستطرد قائلا: الاتفاقية جاءت في سياق الدعم المتواصل والدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة لتطوير القطاع الخيري في كافة مناطق المملكة والعمل على نشر مفهوم التكافل الاجتماعي بين كل المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة من ناحية، وكذلك بين عموم أفراد المجتمع من ناحية أخرى.