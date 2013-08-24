معرض عمارة المسجد النبوي الشريف يحكي التوسعات عبر التاريخ

سامي المغامسي (المدينة المنورة)
تعكف وكالة المسجد النبوي هذه الأيام على تجهيز (معرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف) ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 1434هـ م - 2013م.وتحكي محتويات المعرض التوسعات التي شهدها المسجد النبوي منذ أن أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر توسعة، ليقف زوار المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف من مواطنين ومقيمين على أدق التفاصيل التي صاحبت هذه التوسعات، والتغير الذي طرأ من توسعة لأخرى، ومتابعة مراحل التطوير العملاقة في المسجد منذ البداية وحتى عصرنا الحالي.وعد مدير المعرض عبدالهادي بن دخيل الحجيلي المشروع الذي يقع في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي من المعالم البارزة في حرم المسجد النبوي الشريف. وأفاد أن المعرض يبرز توسعات المسجد وعمارته عبر التاريخ في أكثر من (35) صورة فوتوغرافية ووسيلة عرض ومجسمات وأشرطة وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية ومجموعة متكاملة من اللوحات التي توضح مراحل بناء توسعة خادم الحرمين الشريفين منذ وضع حجر الأساس مروراً بأعمال إزالة المباني والحفر ووضع الأساسات إلى أن تم تشييد بناء توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي وساحاته ومواقف السيارات ومرافق الخدمات ومجسم للمسجد النبوي إضافة إلى نسخ لبعض المخطوطات وصور لرسائل الدعوة الأولى فضلا عن مجسم يحوي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.وأوضح أن المعرض يضم أهم إصدارات الكتب عن المدينة المنورة وقاعة مغلقة يعرض بها شريط مصور للزوار لمدة 20 دقيقة يحكي المراحل التي خضع فيها المسجد النبوي للتوسعة والعمارة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى المشاريع التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في توسعة المسجد النبوي الشرقية بمساحة (30.500) متر مربع وتظليل ساحات المسجد بـ (250) مظلة ونظام التهوية والترطيب لرذاذ الماء بساحات المسجد النبوي الشريف بـ(436) مروحة.وأبان أن المعرض يضم نسخاً لبعض المخطوطات النادرة ونسخاً من المصحف الشريف لأجزاء (عمّ) وقصار السور، والجزء السادس عشر من سورة مريم، والجزء الأول من سورة الفاتحة، وأوائل سورة البقرة، وسورة إبراهيم بعدة روايات، إضافة إلى معلومات مهمة عن البناء المعماري للمسجد النبوي ومرافقه من مباني الخدمات وغرف التحكم ونفق الخدمات ومحطات الطاقة الكهربائية الاحتياطية والتكييف، وما تقدمه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خدمات لزوار المسجد النبوي، وكذلك توزيع عدد من إصداراتها ومنها كتاب أئمة المسجد النبوي 1344هـ ــ 1433هـ وكتاب مكتبة المسجد النبوي النشأة والأثر وعرض فيلم وثائقي بعنوان (الوسائل العلمية بالمسجد النبوي الشريف) مما يعكس حقيقة راسخة ماثلة للعيان تترجم العناية بالحرمين الشريفين منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة.وأفاد الحجيلي أن معرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف يستقبل طلاب المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب تحفيظ القرآن الكريم وطلاب الجامعات السعودية.وعن الزيارة ومواعيدها أكد أن ذلك يتطلب إرسال طلب الزيارة وتحديد موعدها ومواعيد زيارة المعرض التي تتم خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية، ويمكن لمن يرغب زيارته التنسيق مع إدارة العلاقات العامة في الوكالة وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك.