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وزارة الصحة تبدأ برنامج علاج غير القادرين بالصعيد الشهر المقبل

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وزارة الصحة تبدأ برنامج علاج غير القادرين بالصعيد الشهر المقبل وزارة الصحة تبدأ برنامج علاج غير القادرين بالصعيد الشهر المقبل
المشروع يغطى 750 ألف مواطن بمحافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 38 دقيقة

أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين سيبدأ خلال الشهر المقبل فى محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج» ليغطى 750 ألف مواطن، تم تحديدهم من خلال نظام التوثيق الخاص بوزارة التنمية الإدارية، وتم ربطها بالرقم القومى، للتأكد من الأفراد المستحقين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج ليست له علاقة بنظام التأمين الصحى الجديد المقرر تطبيقه.

ولفتت الوزيرة فى بيان لها إلى أنه من المقرر تحديث وميكنة سلسلة الإمداد والتموين الدوائى، بهدف إتاحة الدواء للمواطن بجودة وفاعلية، مشيرة إلى أنه سيطبّق فى 27 محافظة، وستنتهى المرحلة الأولى منه فى يونيو 2014، بمحافظات الشرقية والأقصر وأسوان، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من 15 مستشفى فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية خلال الأربعة أشهر المقبلة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، كما تم تطوير 2433 وحدة صحية بالمناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وجارٍ تنفيذ 95 وحدة صحية سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2013.

وفى سياق متصل، أعلن د. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، بدء حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال 3 أشهر، ومن المستهدف خلالها تطعيم 13 مليون طفل بتكلفة 15 مليون جنيه، وكذلك سيتم تطعيم 6 ملايين تلميذ فى مراحل التعليم المختلفة ضد أمراض الالتهاب السحائى والدفتيريا والتيتانوس بتكلفة 50 مليون جنيه، مؤكداً دور وزارة الصحة فى مكافحة وترصد فيروس الكورونا فى والسعودية ومتابعة الوضع العالمى، حفاظاً على سلامة المسافرين لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أنه بدأ منذ أمس تشغيل المستشفى الميدانى السعودى الأول، من بين ثلاثة مستشفيات أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بإرسالها بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية، وقوفاً ودعماً للشعب المصرى.

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