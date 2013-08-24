ترشيحات الأحزاب: «الوفد» يختار «البدوى» و«الجبالى» و«سلماوى» عن«المصريين الأحرار»

كتب : سمر نبيه منذ 25 دقيقة

أرسل عدد من الأحزاب السياسية مرشحيها للجنة الخمسين، التى ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور، بعد أن انتهت لجنة الخبراء العشرة من أعمالها، وفقاً للإعلان الدستورى السارى حالياً الصادر فى 8 يوليو الماضى.

وأجمع حزب الوفد، على ترشيح الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب للجنة، فى حين رشح حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور أحمد سعيد، محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر، وشاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، ونجيب أبادير أعضاء الهيئة العليا، من داخله، على أن تختار «الرئاسة» مرشحاً من بينهم، كما رشح من خارجه، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، والدكتورة منى ذو الفقار أستاذ العلوم السياسية والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطنى، وعلاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الأسبق، فيما اختار الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد نور فرحات ممثلاً له.

واختار التيار القومى الذى يضم الحزب الناصرى الموحّد المتضمن أحزاب «الكرامة والناصرى والوفاق»، عصام الإسلامبولى ممثلاً له فى لجنة الخمسين، فيما اختار التيار اليسارى الذى يضم 10 أحزاب، على رأسها حزب التحالف الشعبى والتجمع والحزب الاشتراكى، والحزب الشيوعى، حسين عبدالرازق ممثلاً له.

فى سياق متصل، طالب حزب الوفد، رئاسة الجمهورية بإجراء انتخابات الرئاسة على منصبين هما الرئيس ونائب الرئيس، فى حقبة واحدة، بحيث يتحقق الاستقرار بالبلاد، عند حدوث أى أحداث طارئة، أو تعرّض رئيس الجمهورية لأى موانع تعيقه من استكمال عمله، أو خروج انتفاضة أو ثورة ضده، بحيث يتولى نائب رئيس الجمهورية فى هذه الحالة إدارة شئون البلاد.

وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام لجبهة الإنقاذ، لـ«الوطن»: إن الجبهة اتفقت على إرسال كل حزب مرشحيه إلى لجنة الخمسين، كل على حدة، فيما قال حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد: إن الحزب مُصر على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تشمل القائمة مركزين فقط، بعد أن كانت تشمل أكثر من مركز أو منطقة.