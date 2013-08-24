تعليم القنفذة يحث على أهمية مشاهدة «كرتوني» الحقيبة المدرسية

خالد محمد الفقيه (القنفذة)

أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي أن الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم تحت شعار «نحو حقيبة مدرسية أقل وزنا... من أجل صحة أفضل» سوف تسهم في تخفيف أوزان الحقائب المدرسية على الطلبة والطالبات والتي قد تسبب لهم بعضا من المشاكل الصحية. ودعا جميع المدارس إلى مشاهدة فيلم الكرتون الذي اطلقته الوزارة بهذا الخصوص والاستفادة منه على الرابط (http://www.moe.gov.sa/pages/school_bg.aspx)، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالوزن المثالي للحقيبة المدرسية، والتعرف على بعض الإرشادات الصحية الواجب التقيد بها عند اختيار واستخدام الحقائب المدرسية لكل المراحل التعليمية. وأنتجت الوزارة مؤخرا فيلما كرتونيا يناقش الحقيبة المدرسية والعادات السليمة في اقتنائها وحملها، ويشرح الأوزان المثالية وطريقة الاستخدام الأفضل، كاشفا عن أهمية المشاركة التكاملية من ولي الأمر والمدرسة في مساعدة الطالب والطالبة للاختيار الأفضل للحقائب، وتفعيل الجداول الدراسية مع بداية العام الدراسي. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أنه لا يمكن تجاهل أثر وزن الحقيبة المدرسية وطريقة حملها بشكل غير سليم على الجانب النفسي واللياقي للطالب والطالبة، مشيرا إلى أن هذه الحملة التوعوية تأتي لتلافي ما يمكن أن تسببه الأوزان الزائدة للحقائب من آلام الظهر والمشاكل الصحية لدى الطلاب، مبينا أن هذه الحملة سيتم من خلالها التعريف بأهمية اتباع الطرق السليمة والتعليمات المرتبطة باختيار نوع ووزن الحقيبة المدرسية. وأبان أن الوزن المثالي للحقيبة المدرسية سواء المحمولة على الظهر أو على الكتفين يجب أن يراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة من وزن الطالب أو الطالبة، مفيدا أن وزن جميع كتب الصف الأول الابتدائي هو 2 كيلو و100 جرام، والأول متوسط 5 كيلو و100 جرام، والأول ثانوي 6 كيلو و60 جراما، ولا يحتاج الطالب والطالبة إلى حملها جميعا عدا ما يتطلب حمله في إطار الجدول المدرسي، ويضاف إليها مستلزمات تعليمية ووجبات غذائية تحمل أوزانا مختلفة مما يؤكد الأخذ بالحسبان أهمية الاختيار الصحيح للوزن المناسب والطريقة السليمة لتوزيع الأوزان داخل الحقائب. وأكد أن الوزارة تسعى إلى رفع درجة الوعي بعملية الاختيار من قبل أولياء الأمور أثناء شراء الحقائب خاصة أن الحقائب الموجودة في الأسواق متنوعة الأوزان والأحجام يزيد بعضها على الكيلو والنصف في حين يصل بعضها إلى 300 جرام. وأشار إلى أن المسؤولية لا تقف على أولياء الأمور وحدهم بل تتجاوزها إلى اهتمامات وزارة التربية والتعليم من خلال العمل على رفع مستوى المسؤولية والوعي، وتحديد الضوابط والأنظمة التي تؤكد عليها دائما الوزارة بما يخفف العبء على أبنائنا وبناتنا وذلك بالتأكيد على المدارس بعدم إلزام الطلاب والطالبات بإحضار جميع الكتب وحملها دفعة واحدة، ووضع جداول تحدد المواد اليومية التي يجب إحضارها وحملها في حقائبهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية الممارسات السليمة في عمليات حمل وترتيب المواد داخل الحقائب بالطرق الصحية الأفضل.