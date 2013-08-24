جامعة القنفذة .. حلم الأهالي منذ 4 أعوام

محسن الحازمي (القنفذة)

لم تكتمل فرحة أهالي القنفذة حينما استبشروا بقرار وزارة التعليم العالي إنشاء مدينة جامعية بالمحافظة تضم بين جنباتها جميع التخصصات العلمية للجنسين، لاستيعابهم فيها بدلا من أن ينتقلوا يوميا على طريق بين القنفذة والمدن الأخرى يحصد أرواح عابريه، مع العلم أن هناك مواطنين من محدودي الدخل ولا يملكون سيارات والبعض الآخر كبار في السن، ومن لا يجد قوت يومه له ولأسرته ولا يستطيع تحمل تكاليف النقل على حسابه الخاص، إلا أن مرور قرابة الأربع سنوات دون البدء بالمشروع أشعرهم بالإحباط، مناشدين المسؤولين وأصحاب القرار بالمسارعة في إيجاد حل لهذه الإشكالية.«عكاظ» رصدت معاناة عدد من الطلاب، بداية قال سعيد الشهري من الطلاب الدارسين بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: «كان الأمل يحدوني والتفاؤل يغمرني بأن أكمل تعليمي الجامعي في تخصص الطب بمسقط رأسي القنفذة بجوار أسرتي، خاصة منذ إكمالي الشهادة الثانوية بسنتين عندما زار وزير التعليم العالي القنفذة ووعد بالبدء في إنشاء المدينة الجامعة، واليوم قد أكملت السنة الثالثة في الطب دون أن يبدأ المشروع الذي ينتظره الكثير من الأهالي».من جانبه عبر فهد عبدالرحمن عن أمله بأن يتم البدء في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية حتى يتسنى لأبناء وبنات محافظة القنفذة والاستفادة من خلال الانخراط في التخصصات التي يرغبون فيها بعيدا عن الاغتراب ومخاطر الطرق.في حين استاء سالم الحربي من تأخر البدء بمشروع المدينة الجامعية، مؤكدا أنه حرم كثيرا من أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها من الاستقرار الأسري والنفسي بسبب بعد أماكن الدراسة، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيجاد حل لمعاناتهم.أما محمد المقعدي فيرى أن وجود جامعة للقنفذة سيقلل من عمليات الهجرة للشباب والأسر خارج المحافظة، حيث يعمد الكثير لإكمال دراستهم خارج القنفذة نتيجة لعدم توفر التخصصات المطلوبة خاصة للفتيات، فكليات الطب والدراسات العليا مطلوبة للجنسين، ومازال السكان ينتظرونها منذ سنوات ويسمعون عنها دون أن يظهر شيء على أرض الواقع. ويشير إلى أن غياب التخصصات يجعل المحافظة وجهة غير مرغوب فيها للاستقرار من قبل الأطباء والمهندسين والمثقفين، فمثل هؤلاء على سبيل المثال لن يوافقوا على الإقامة الدائمة بالمحافظة كونهم يبحثون عن إلحاق أبنائهم وبناتهم في تخصصات حديثة.إلى ذلك أكد محافظ القنفذة فضا بين البقمي على قرب البدء بمشروع جامعة القنفذة، وأنه تمت مخاطبة الجهات المختصة بسرعة البدء في التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة إنشائها ليستفيد منها أبناء وبنات المحافظة والمراكز التابعة لها.