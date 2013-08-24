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برامج تدريبية لمعلمي القصيم مع بداية الدوام

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برامج تدريبية لمعلمي القصيم مع بداية الدوام برامج تدريبية لمعلمي القصيم مع بداية الدوام

 محمد الجاسر (بريدة)

تنفذ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث عدد من الدورات التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمرشدين الطلابيين ومديري المدارس والمشرفين التربويين بمنطقة القصيم خلال فترة عودة المعلمين من 18-22/10/1434هـ حيث ستقام في مقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث ومكاتب التربية والتعليم ببريدة وتبدأ عند الثامنة صباحا وسيكون حضور وانصراف المتدرب في مقر التدريب.وأشار مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث الأستاذ عبدالله الخطيب أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة وكالة تعليم البنين لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي 1434/1435هـ واستثمار عودة المعلمين بتنفيذ بعض البرامج التدريبية، موضحا أن الدورات التدريبية المقترح تنفيذها تشمل برامج (مهارات تحسين التلاوة، التدريس الفعال، دمج التقنية بالتعليم، مهارات تعديل السلوك، القيادة التربوية لبرامج المشروع الشامل، النظرية البنائية في التعلم والتعليم، التعليم النشط والتعليم المتمايز، بناء المفاهيم وغرس القيم في مناهج التربية الإسلامية» الشامل 3»، التدريس الفاعل لمقررات لغتي «الشامل 3»، التدريس الفاعل للصفوف الأولية «الشامل 3»، التعلم الفعال لمناهج الدراسات الاجتماعية «الشامل 3»).

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