أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اعتماد حركة المعلمين الجدد بتعليم الدوادمي

Google+ Print
اعتماد حركة المعلمين الجدد بتعليم الدوادمي اعتماد حركة المعلمين الجدد بتعليم الدوادمي

 خالد العصيمي (الدوادمي)

اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي المكلف صالح بن مطلق الحمادي حركة المعلمين المعينين الجدد للعام الدراسي الجديد 1434/1435هـ.وأوضح مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية عبدالله بن حمد السبيعي بأن الحركة بنيت على احتياج المدارس ورغبات المعلمين ومفاضلتهم المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية. وأكد السبيعي على أهمية مباشرة المعلمين المعينين يوم الأحد 18/10/1434هـ في مدارسهم التي وجهوا إليها بعد مراجعة الإدارة قسم شؤون الموظفين لاستلام خطابات التوجيه الخاصة بهم.وشكر السبيعي مدير التربية والتعليم على دعمه ومتابعته لإجراءات المقابلات والتوزيع للمرشحين للوظائف التعليمية متمنيا التوفيق والسداد للمعلمين في عملهم بما يخدم دينهم ومجتمعهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية