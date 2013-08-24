اعتماد حركة المعلمين الجدد بتعليم الدوادمي

خالد العصيمي (الدوادمي)

اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة الدوادمي المكلف صالح بن مطلق الحمادي حركة المعلمين المعينين الجدد للعام الدراسي الجديد 1434/1435هـ.وأوضح مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية عبدالله بن حمد السبيعي بأن الحركة بنيت على احتياج المدارس ورغبات المعلمين ومفاضلتهم المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية. وأكد السبيعي على أهمية مباشرة المعلمين المعينين يوم الأحد 18/10/1434هـ في مدارسهم التي وجهوا إليها بعد مراجعة الإدارة قسم شؤون الموظفين لاستلام خطابات التوجيه الخاصة بهم.وشكر السبيعي مدير التربية والتعليم على دعمه ومتابعته لإجراءات المقابلات والتوزيع للمرشحين للوظائف التعليمية متمنيا التوفيق والسداد للمعلمين في عملهم بما يخدم دينهم ومجتمعهم.