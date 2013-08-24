حملة «مولد الأمل» لتطوير التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

سعاد الشمراني (الرياض)

انطلقت أمس فعاليات حملة مولد الأمل بأحد المراكز التجارية شرقي الرياض، والتي تستمر فعالياتها ثلاثة أيام تحت شعار «أشعروني بكياني ليس بالعطف المهين».وتهدف الحملة إلى تعريف الأسر بأفضل طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح المشرف على الحملة منصور السفياني أن الحملة تشتمل على مسرح يقدم عددا من المسابقات يتم من خلاله تقديم جوائز للأطفال بالإضافة إلى إقامة معرض توعوي يقدم عددا من البرامج مثل برنامج الأساليب المستخدمة مع أطفال (متلازمة داون) وبرنامج الأساليب المتبعة مع أطفال التوحد وتوعية الأسرة بكيفية التعامل معهم وبرنامج المعاق سمعيا وكيفية الأساليب المستخدمة للاتصال بالآخرين بصريا ووجدانيا وبرنامج الأساليب المستخدمة مع المعاق بصريا من خلال برامج التعليم الخاص للمكفوفين في المدارس العادية.وأضاف السفياني أن الحملة انطلقت من مدينة الطائف حيث تمت إقامة عدد من الفعاليات بخيمة مهرجان الخالدية خلال شهر رمضان وقد شهدت تفاعلا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع.وتهدف الحملة إلى تثقيف المجتمع وتوعيته بكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمثلون جزءا من مجتمعنا ولا بد من معرفة سبل التعامل معهم بأحدث الطرق المناسبة.