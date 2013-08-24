52 متحدثا عالميا في المؤتمر العالمي للتمريض

مريم الصغير (الرياض)
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز، ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتمريض بعنوان «التغيير من خلال القيادة والتميز» والذي يستمر يومين بمشاركة 52 متحدثا محليا ودوليا وذلك خلال يومي 11 و12 ذي القعدة الموافق 17 و18 سبتمبر 2013 بقاعة الدراسات العليا في المستشفى.وأوضحت منسقة تعليم الرعاية القلبية والعناية المركزة ورئيسة اللجنة المنظمة بشرى الهنيدي أن المؤتمر يهدف إلى تطوير الرعاية التمريضية المقدمة للمرضى وتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في مجال التمريض من كافة الجوانب التقنية والتمريضية والطبية وذلك من أجل التميز في تقديم الرعاية التمريضية وتحسين وتعزيز صحة ونوعية حياة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية. مشيرة إلى أن هذا الحدث العلمي يطرح 44 ورقة علمية تركز في مجملها على أخلاقيات التمريض والعلاقة بين مهنة التمريض والمجتمع واستخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات في الرعاية التمريضية، إلى جانب 6 ورش عمل تناقش مهارات القيادة والإدارة التمريضية والتدريب والتطوير للممرض السعودي والارتقاء الذاتي بمهنة التمريض لتعزيز جودة رعاية المرضى ومهارات تفعيل أبرز المستجدات في الرعاية التمريضية. ولفتت الهنيدي إلى أن هذا التجمع فرصة للممرضين والممرضات والطلبة وسائر العاملين في مجال الرعاية الصحية للمساعدة في وضع رؤية قد تشكل مستقبل التمريض في المملكة العربية السعودية عبر تبادل الأفكار المتعلقة بالقيادة والجودة والتطوير المهني والممارسة القائمة على الأدلة والبراهين. وأشارت رئيسة اللجنة المنظمة إلى أن هذا المؤتمر سيتم نقل فعالياته في بث حي مباشر إلى 24 مستشفى تابعا لوزارة الصحة بالإضافة إلى بعض المراكز الطبية التي تندرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية في عدد من الدول العربية. يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 13 ساعة تدريبية للحضور.