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664 مليون ريال لتركيب أجهزة رنين مغناطيسي في 70 مستشفى

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664 مليون ريال لتركيب أجهزة رنين مغناطيسي في 70 مستشفى 664 مليون ريال لتركيب أجهزة رنين مغناطيسي في 70 مستشفى

افتتاح وحدة الأشعة في مستشفى الفيصل .. وكيل الصحة:

 سعاد الشمراني (الرياض)

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل الغامدي أنه تم اعتماد مبلغ 664 مليون ريال لتوفير أجهزة أشعة حديثة متطورة لجميع مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى أن العمل جار لتشغيلها في أكثر من 70 مستشفى بمواصفات ودقة عالية، مثل أشعة الرنين المغناطيسي وأجهزة رقمية وأجهزة مقطعية.وأكد أن هناك مشروعا جاهزا لربط أكثر من 70 مستشفى بمراكز الأشعة سيتم الانتهاء منه خلال عام، مشيرا إلى أن أجهزة الأشعة داخل المستشفيات تتم قراءتها بالكامل ونقلها إلكترونيا بين أقسام المستشفى.جاء ذلك خلال تدشينه لوحدة أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم.كما قام الدكتور الغامدي بجولة رافقه فيها مدير صحة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم ومدير المستشفى الدكتور عتيق القرني شملت قسم الطوارئ وقسم الولادة وقسم الأطفال وقسم العناية المركزة وقسم العيادات الخارجية، حيث أبدى الدكتور الغامدي إعجابه بالتجهيزات الحديثة المتطورة.من جانبه ذكر مدير المستشفى الدكتور عتيق القرني أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المرضية وتبلغ طاقته 360 سريرا ويوجد بالمستشفى 37 عيادة عامة وتخصصية و36 سريرا بالطوارئ مجهزة عناية مركزة درجة أولى تستخدم في حالة الكوارث -لا سمح الله- كما يوجد 7 غرف عمليات كبرى و10 غرف ولادة مجهزة بأحدث التقنيات من خلال مركزية لمتابعة الجنين.

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