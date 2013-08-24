أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا قال عمر الشريف عن المطرب الشعبي حكيم؟

Google+ Print
ماذا قال عمر الشريف عن المطرب الشعبي حكيم؟ ماذا قال عمر الشريف عن المطرب الشعبي حكيم؟

علمت "سيدتي نت" من مصادر مؤكدة داخل كواليس برنامج "حكيم حول العالم"، الذي يرصد قصة حياة المطرب الشعبي حكيم على النطاقين الفني والشخصي، أنّ الفنان سوف يستعين بفيديو قديم للفنان العالمي عمر الشريف يتحدث فيه عن مدى إعجابه به، وذلك بعد ما اختاره الشريف ليغني في حفل توزيع جوائز نوبل عام 2006.
برنامج "حكيم حول العالم" يرأس تحريره الإعلامي الشاب طارق سعد ويخرجه وائل الشربيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي