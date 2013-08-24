ماذا قال عمر الشريف عن المطرب الشعبي حكيم؟

علمت "سيدتي نت" من مصادر مؤكدة داخل كواليس برنامج "حكيم حول العالم"، الذي يرصد قصة حياة المطرب الشعبي حكيم على النطاقين الفني والشخصي، أنّ الفنان سوف يستعين بفيديو قديم للفنان العالمي عمر الشريف يتحدث فيه عن مدى إعجابه به، وذلك بعد ما اختاره الشريف ليغني في حفل توزيع جوائز نوبل عام 2006.

برنامج "حكيم حول العالم" يرأس تحريره الإعلامي الشاب طارق سعد ويخرجه وائل الشربيني.