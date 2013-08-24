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حبيب السلطانة هيام جان أتيش يخرج عن صمته فماذا قال؟

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حبيب السلطانة هيام جان أتيش يخرج عن صمته فماذا قال؟ حبيب السلطانة هيام جان أتيش يخرج عن صمته فماذا قال؟

بعد أن صرّح قبل فترة بإنه لم يعرف بحمل حبيبته مريم أوزيرلي، خرج رجل الأعمال التركي وخطيب الممثلة ووالد طفلها القادم جان أتيش عن صمته، حيث تحدث عن مستجدات علاقته بها قائلاً: أنا أحترم علاقتي بمريم أوزيرلي، وهي مهمة وقيمة جداً في حياتي، وسواء كانت علاقتي بها جيدة أو سيئة، تظل هذه العلاقة لها حرمتها وخصوصيتها، ولا أحب التحدث عنها أو الخوض فيها، ويجب أن تظل علاقة خاصة بيني وبينها.
وتابع يقول "أنا سأظل أحترم علاقتنا، ومدرك جيداً حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقي تجاهها، وسأواصل حمايتها واحترامها للأبد".
ولم يوضح تماماً ما إذا كانت علاقتهما مستمرة أم انتهت، لكنه أوضح بكلماته هذه إنه لن يتهرب من مسؤولياته تجاهها وتجاه طفلهما القادم.

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سيدتي