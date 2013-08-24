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"الإنقاذ" بالقليوبية: مرتضى منصور يظهر من جديد لتشويه رموز الثورة

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"الإنقاذ" بالقليوبية: مرتضى منصور يظهر من جديد لتشويه رموز الثورة "الإنقاذ" بالقليوبية: مرتضى منصور يظهر من جديد لتشويه رموز الثورة

أصدرت جبهة الإنقاذ بالقليوبية بياناً استنكرت فيه ظهور رموز النظام البائد وفلوله على شاشات بعض الفضائيات للنيل من رموز الإعلام والثوار الشرفاء.

وجاء بالبيان، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه: تدين جبهة الإنقاذ الوطنى بالقليوبية ظهور وجوه قد ألفنا اختفاءها منذ ثورة 25 يناير أمثال مرتضى منصور، الذى أفاق وتعدى كل حدود الأدب فى الحديث مع الإعلام ورموز السياسية فى وتشويه رموز الثورة على اعتبار سيادته محامياً يستغل نفوذه فى اتهام كافة الشخصيات والرموز بكل أنواع وأشكال التهم التى لا يتوقعها أى شخص عادى!

وتابع البيان: فماذا يفعل هؤلاء الآن بعدما سقطت منهم الأقنعة وعرفنا ماذا كانوا يفعلون، ولماذا ظهروا الآن، أليس هؤلاء من مجدوا النظام الأسبق وأيدوا النظام السابق واليوم يتقولون على الثوار؟.. ولا ننسى أيضاً أن مرتضى منصور كان متهماً أساسياً فى موقعة الجمل.

وأضاف البيان "أننا نشعر بالقلق وعدم الراحة لهذه الزمرة التى تحاول تحسين نظم قد وارتها الثورة والثوار ويحاولون الآن قمع كل ما هو ثورى واستبداد كل ما هو ثورى والتصدى له بقوة وعدم ظهور أى شخص من الثوار أو رموز ثورة يناير من شباب ثورة أو سياسيين كانوا مع الثورة".


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