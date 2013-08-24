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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا البحرية تستعد لإمكانية التدخل العسكري في سوريا

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وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا البحرية تستعد لإمكانية التدخل العسكري في سوريا وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا البحرية تستعد لإمكانية التدخل العسكري في سوريا
قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، الجمعة، إن الولايات المتحدة تضع القوات البحرية في تشكيلات قتالية، تحسبًا لأي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالقيام بعمل عسكري في سوريا بعدما تردد عن استخدام الأسلحة الكيماوية، الأربعاء الماضي. وأضاف «هاجل»، للصحفيين المسافرين معه إلى ماليزيا: «وزارة الدفاع عليها مسؤولية تزويد الرئيس بالخيارات لكل الحالات الطارئة، وهذا يتطلب وضع قواتنا وإمكاناتنا في تشكيلات قتالية كي تكون قادرة على تنفيذ الخيارات المختلفة مهما كانت الخيارات التي قد يختارها الرئيس».  يذكر أن مسؤول عسكري أمريكي، رفض ذكر اسمه، قال، في وقت سابق، إن قوات البحرية الأمريكية ستزيد من وجودها في البحر المتوسط بسفينة حربية رابعة مزودة بصواريخ «كروز»، بسبب الأزمة السورية. وأضاف المسؤول أن السفينة «ماهان» كانت قد أنهت مهمتها، ومن المقرر أن تعود لقاعدتها في «نورفولك» بولاية فرجينيا، ولكن قائد الأسطول السادس الأمريكي قرر إبقاء السفينة في المنطقة، وتابع أن قوات البحرية لم تتلق أوامر بالاستعداد لأي عمليات عسكرية فيما يتعلق بسوريا.

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