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وزير المالية الألمانى: حزمة المساعدات المالية لليونان ستكون أقل بكثير فى المستقبل

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وزير المالية الألمانى: حزمة المساعدات المالية لليونان ستكون أقل بكثير فى المستقبل وزير المالية الألمانى: حزمة المساعدات المالية لليونان ستكون أقل بكثير فى المستقبل

قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله،إنه يتوقع أن حزمة المساعدات المالية لليونان فى المستقبل ستكون أصغر بكثير من احتياجات خطط الإنقاذ المعلنة فى البلاد.

ونقلت (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أمس الجمعة عن شيوبله قوله "إن حجم المساعدات المستقبلية لليونان يتوقف على مدى وفاء اليونان بالتزامتها، ولكننى أتوقع أن أى حزمة مساعدات قد يقدمها حلفاء اليونان من الأوروبيين ستكون أصغر حجما من حزمتى الانقاذ السابقتين".

كان وزير الخارجية الألمانى قد صرح: "فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، بأنه من المحتمل أن تحتاج اليونان حزمة إنقاذ ثالثة بحلول عام 2014.

كما أكد شويبله أن ذلك معلوم بالفعل لدى الرأى العام، وقال إن اليونان ستحتاج مساعدة دائما من حلفائها الأوروبيين، لكى لا تضطر لدفع فوائد مرتفعة على قروض المساعدات "ولكن لن يكون هناك المزيد من إسقاط الديون".

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