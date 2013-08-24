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لبن الأم الأفضل لمد أمعاء الرضيع ببكتيريا مفيدة لجهازه المناعى

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لبن الأم الأفضل لمد أمعاء الرضيع ببكتيريا مفيدة لجهازه المناعى لبن الأم الأفضل لمد أمعاء الرضيع ببكتيريا مفيدة لجهازه المناعى

أظهرت دراسة سويدية حديثة، أن لبن الأم هو الأمثل لتغذية الجهاز الهضمى للرضيع ببكتيريا صحية مفيدة لجهازه المناعى.

وقال القائمون على الدراسة من معهد التغذية والصحة فى زيوريخ، إن أبحاثهم كشفت عن إمكانية انتقال هذه البكتيريا المفيدة إلى الرضيع عن طريق لبن الأم.

ووجد الباحثون، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سلالات متطابقة من بكتيريا بيفيدوباكتيريوم المفيدة إلى جانب أنواع متعددة من بكتيريا كلوستريديوم فى كل من أمعاء الرضع وحليب الأم الذى يتغذون عليه.

ويمكن لهذه السلالات من البكتيريا أن تحدث توازناً غذائياً مهماً داخل أمعاء الرضع وتمثل أهمية فى وقايتهم من الاضطرابات المعوية.

وأشار الباحثون إلى أنهم شعروا بالحماس حيال اكتشاف أن هذه البكتيريا المفيدة يمكن أن تنتقل فى الواقع من أمعاء الأم إلى لبن الثدى الخاص بها.

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مصر 365