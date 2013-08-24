نصائح طبية تقدمها حملة (الصيدلى ليس بياع)

(الصيدلى ليس بياع) حملة أطلقها مجموعة من الصيادلة تهدف إلى توعية لناس بأهمية الصيدلى وتقول الدكتورة مودة أحمد، صيدلانية، إن دور الصيدلى مكمل للطبيب فالصيدلى يدرس تركيب الدواء وكيفية تكوينها، لذلك يكون أدرى من الطبيب أثناء التعامل مع الدواء.

وأضافت مودة أنه على سبيل المثال، يقوم الدكتور الصيدلى عند رؤيته لبعض الأدوية بنصح المريض بتجنب أنواع معينة، من الطعام لأن بعض الأدوية يتأثر مفعولها بتناول الطعام بصفة عامة، أو بأطعمة معينة.. والبعض الآخر، نفضل أن يتم تناوله مع الطعام، لحماية المعدة من آثاره الجانبية، أو من أجل زيادة امتصاصه، أو لتجنب أعراض جانبية خاصة به.

مثال على ذلك عقار الوارفارين (الموجود فى دواء مثل: ماريفان)، يعمل على زيادة سيولة الدم ويمكن أن تقل فاعليته عند تناول الخضروات الورقية، الغنية بفيتامين ك (الذى يضاد تأثير الوارفارين) .. وفى هذه الحالة، يجب عليك تجنب التغيرات المفاجئة فى طريقة غذائك، إن كنت تتناول عقار الوارفارين.

ونصحت مودة المرضى عن قيامهم بصرف الروشتة بسؤال الصيدلى، عن التداخلات التى يمكن أن تحدث بين الأدوية التى ستتناولها، والأطعمة الشهيرة التى يمكن أن تأكلها خلال فترة تعاطى العلاج !! .. فالصيدلى هو الخبير الأول بدوائك