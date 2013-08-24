«التناغم الأسري» وسعادتي.. ضمن الدورات المجانية للشباب والفتيات

ملتقى « قيـم وهمـم » يواصل فعالياته الدعوية والتثقيفية والتدريـبية الليلة

أحمد الصائغ (جدة)

يواصل ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة بموافقة كريمة من إمارة منطقة مكة المكرمة فعالياته بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلا بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة تحت شعار «قيـم وهمـم» مساء اليوم (السبت) فعالياته، حيث يلقي الدكتور أحمد الحمدان محاضرة بعنوان «غـزوة الأعاجـيب» ، كما يستضيف الملتقى الشاعر حفيظ بن عجب في أمسية شعرية.ويشهد الملتقى دورتين مخصصتين للشباب بدءا من السابعة مساء .. الأولى بعنوان «التناغـم الأسـري» يقدمها الدكتور مسفر المليص، والدورة الثانية بعنوان «فن الخطابة والإلقاء» يقدمها عبدالله مذكر الزهراني. وتقام دورة للفتيات بعنوان «سعادتي في غربتي» تقدمها الدكتورة سامية بخاري، وذلك ضمن فعاليات القسم النسائي الذي يشهد فعاليات خاصة بالنساء وربات البيوت إلى جانب برامج تدريبية ومهارات فردية ومسابقات تستهدف الشابات. فيما تتواصل منافسات دوري كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والملعب الصابوني إلى جانب فعاليات نادي الفتيان والألعاب الهوائية الكهربائية.وكان الملتقى قد شهد محاضرة للدكتور صالح الدقلة بعنوان «النجاح بين البداية والنهاية» استعرض فيها ما يشغل الإنسان نفسه بالنجاح مع أن الفوز التام في رضى الله عز وجل. وذكر أمثلة للناجحين في حياتهم، فائدة تقول: إذا أردت أن تقلد إنسانا فلا تقلده في النهايات بل قلده في البدايات.واستعرض الشيخ إبراهيم بوبشيت في محاضرته بعنوان «التميـز» أهمية أن نسعى لأن نعيش التميـز بطبيعته الأخروية، وحث على أن نتميز في كل علاقتنا مع الله فلا يرى الله منا إ? خيرا، كما تطرق إلى أحوال أمتنا اليوم واحتياجها الواسع لأعداد غفيرة من المتميزين رجا? ونساء .. بدوره رحب الشيخ عبدالله باوزير مدير عام الملتقى بالجميع للمشاركة ضمن فعاليات ومناشط ملتقى المدينة الشبابية، موضحا بأن الملتقى يحمل رسالة «المدينة الأكثر ثـراء بالمتعة والفائدة» ويقام لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الإسهام في ملء أوقات فراغ الشباب والشابات بالنافع المثمر وغرس مفاهيم الولاء للدين ولولاة الأمر والوطن، فضلا عن العمل على تربية الشباب والشابات على التعاون المثـمر بينهم وتوفـير التوجيه والإرشاد المناسبين ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.