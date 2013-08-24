ميـاه متسربـة تغـرق شارع قريـش أسبوعا

عمرو سلام (جدة)

يعاني شارع قريش غرب طريق المدينة وأحد بوابات أحياء شمال جدة الرئيسية مشكلة تسرب المياه الذي أرجح عدد من سكان الحي إلى أنه تسريب بسبب انفجار أحد الأنابيب الرئيسية للمياه في الحي حيث بدأ ملحوظا منذ أسبوع مما أدى للانقطاع المتكرر للمياه في عدة منازل.يقول خالد جنبي من سكان حي السلامة إن شارع قريش هو الشارع الرئيسي لمعظم أهالي الحي وبدأت مشكلة تسرب المياه بسيطة ومحدودة منذ أسبوع تقريبا وهي اليوم تكاد تغمر الشارع حتى وصلت المياه في بعض المواقع على الشارع إلى الرصيف، مؤكدا أهمية شارع قريش إذ يربط بين طريق المدينة وطريق الأمير سلطان ويشهد حركة مستمرة وكثافة في معظم الأوقات.وأوضح خالد الطبيقي أنه يتفرع من الشارع الذي غمره الماء حي السلامة من الجانب شرقا ومجمع المدارس غربا وإحدى المدارس العالمية، متوقعا حدوث أزمة مرورية في الشارع ابتداء من الغد إذا لم تتوصل الجهة المختصة لحلول سريعة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة المياه الوطنية والبلدية منذ بداية التسريب الذي لايزال مستمرا فيما لازال الشارع يعاني.وكان لعبد الله السعدي رأي آخر، قائلا: إن مشكلة المياه في شارع قريش تتمثل في عدم توفر التصريف فيه رغم أنه شارع رئيسي وهام جدا، مطالبا بوجود وحدات تصريف لمياه الأمطار، ومشيرا إلى أن هذه المياه المتسربة تسببت في مشكلة مرورية.ومن جانب آخر اتصلت (عكاظ) على شركة المياه الوطنية لتحديد أسباب مشكلة التسريب وضياع تلك الثروة في شارع قريش إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا الخبر للنشر.