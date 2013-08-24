الشؤون الصحية توجه باستئجار مبنى لتجميع الإدارات

عبدالمحسن السابطي (جدة)

أكد الدكتور سامي باداوود مدير الشؤون الصحية بجدة لـ«عكاظ» صحة الانباء حول توجه مديرية الشؤون الصحية الى استئجار مبنى اخر كبير يتم التوسع فيه وضم عدد من الاقسام والادارات التي ما زال بعضها في الخارج بسبب صغر المبنى الحالي للشؤون الصحية والموجود في حي الروضة بشمال جدة.وأضاف الدكتور باداوود أن سبب التوجه الى استئجار مبنى اكبر يهدف الى جمع الادارات في مبنى واحد للمحافظة على سير العمل، مضيفا أن الموضوع رفع وما زال في الوزارة.ومن جهة ثانية أكد الدكتور سامي أن مجمع الملك عبدالله الطبي (مستشفى شمال جدة) سيبدأ العمل فيه في نهاية شهر شوال الحالي حيث سيكون التشغيل للعيادات الخارجية بالاضافة الى الاشعة والصيدلية والمختبر ، وبعد ذلك سيبدا التشغيل على مرحلتين بعدها سيكون المجمع جاهز بكل طاقته.يذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي يضم عدة مبان طبية من بينها المستشفى بسعة 500 سرير بالاضافة الى عدة اقسام على مساحات كبيرة وكذلك مستشفى للولادة والاطفال بحجم 400 سرير، كما ستكون هناك اقسام متخصصة للحوادث. وقد جاء المشروع على مساحة 266 ألف متر مربع يحوي على عدة مبان صحية، كما سيضم أيضا مركزا للحوادث والإصابات ومركزا للعلوم العصبية ومركزا متخصصا للعقم والخصوبة، وسيكون به 8 غرف عمليات رقمية مجهزة بأحدث الاجهزة، وبلغت تكلفة المشروع 253.776.483 ريالا.