أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

50 ألف تربوي وتربوية يباشرون في مدارس جدة غدا

Google+ Print
50 ألف تربوي وتربوية يباشرون في مدارس جدة غدا 50 ألف تربوي وتربوية يباشرون في مدارس جدة غدا

 أحمد السلمي (جدة)

يباشر أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية غدا الأحد أعمالهم في مدارس محافظة جدة بعد أن تمتعوا بإجازتهم السنوية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد والعمل على تجهيز مدارسهم وتهيئة الأجواء وإعداد قوائم الأسماء وتوزيعها على الفصول الدراسية ومتابعة أعمال الصيانة، بينما سيعود أكثر من 500 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة الأحد 25 من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء والتمتع بإجازة الصيف. وستكون العودة للمعلمين والطلاب والطالبات يوم الأحد بدلا من السبت عقب تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت لأول مرة في المملكة.وقد حذرت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة المعلمين والمعلمات في كافة المراحل من حالات الغياب بغير عذر ودعت إلى الانتظام في الدوام الرسمي من أول يوم والالتزام والتقيد التام بالمواعيد في المباشرة.ومن جانب آخر اعتمد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي توزيـع المساعدات الإداريات المنقولات إلى المحافظة على المدارس حسب الشواغر المتاحة والرغبات المحددة..وأوضح مدير شؤون الموظفين بتعليم جدة علي حميد أن على جميع من شملهن التوزيـع مراجعة المدارس الموجهن إليها والحصول على المباشرة من قبل مديرة المدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية