50 ألف تربوي وتربوية يباشرون في مدارس جدة غدا

أحمد السلمي (جدة)

يباشر أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية غدا الأحد أعمالهم في مدارس محافظة جدة بعد أن تمتعوا بإجازتهم السنوية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد والعمل على تجهيز مدارسهم وتهيئة الأجواء وإعداد قوائم الأسماء وتوزيعها على الفصول الدراسية ومتابعة أعمال الصيانة، بينما سيعود أكثر من 500 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة الأحد 25 من الأسبوع المقبل بعد الانتهاء والتمتع بإجازة الصيف. وستكون العودة للمعلمين والطلاب والطالبات يوم الأحد بدلا من السبت عقب تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت لأول مرة في المملكة.وقد حذرت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة المعلمين والمعلمات في كافة المراحل من حالات الغياب بغير عذر ودعت إلى الانتظام في الدوام الرسمي من أول يوم والالتزام والتقيد التام بالمواعيد في المباشرة.ومن جانب آخر اعتمد المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي توزيـع المساعدات الإداريات المنقولات إلى المحافظة على المدارس حسب الشواغر المتاحة والرغبات المحددة..وأوضح مدير شؤون الموظفين بتعليم جدة علي حميد أن على جميع من شملهن التوزيـع مراجعة المدارس الموجهن إليها والحصول على المباشرة من قبل مديرة المدرسة.