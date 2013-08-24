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التحويل الخاطئ لـ«حافز» يحرم مواطنا من راتبه

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التحويل الخاطئ لـ«حافز» يحرم مواطنا من راتبه التحويل الخاطئ لـ«حافز» يحرم مواطنا من راتبه

 عكاظ (الدمام)

أوقف أحد البنوك المحلية صرف راتب مواطن، بعدما قام بتسجيل رقم حسابه الشخصي لدى البنك عند تسجيل اسم شخص آخر في برنامج «حافز».وأكد لـ«عكاظ» سلطان الزهراني بأنه راجع فرع البنك المحلي الذي يتم تحويل راتبه الشهري إليه للاستفسار حول عدم قدرته على الصرف، وتبين بأن هذا الإجراء تم بناء على طلب من برنامج حافز.وأوضح أنه كان قد قام بتسجيل رقم حسابه الشخصي لدى البنك عند تسجيل شقيقته في «حافز»، وتم تحويل قيمة ثلاثة أشهر من البرنامج في بداية اشتراكها، وبعد ذلك تم إشعارهم بأنه عليهم تسجيل رقم حساب بنكي خاص باسمها وتم بالفعل ذلك، إلا أنه قام بتسجيل حسابه لدى حافز لعدم درايته بالنظام ولكن تم تدارك الوضع وقدم رقم حساب خاص بشقيقته.وأفاد الزهراني بأن شقيقته هي من تسلمت مكافآت حافز جميعها ولا يحق للبرنامج أن يقوم بتعليق حسابه أو استعاضة المبالغ التي دفعت، مطالبا الجهات ذات الصلة برد المبلغ الذي أخذ منه وعدم خصم المتبقي.إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في برنامج حافز بأن نظام البرنامج وشروطه تتطلب أن يكون هناك رقم حساب بنكي خاص باسم المستفيد وليس اسم شخص آخر، مطالبا المواطن بمراجعة البرنامج والاتصال بالمسؤولين لإيضاح تفاصيل موضوعه بالكامل.

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