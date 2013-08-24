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بلدية طريف تعتمد إنشاء طريقين للمعهد المهني والجامعة

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بلدية طريف تعتمد إنشاء طريقين للمعهد المهني والجامعة بلدية طريف تعتمد إنشاء طريقين للمعهد المهني والجامعة

 محمد الموزن (طريف)

أقرت بلدية محافظة طريف بالتنسيق مع المجلس البلدي تنفيذ امتداد طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصولا إلى مقر جامعة الحدود الشمالية الجديد، وكذلك امتداد طريق المعارض وصولا إلى المعهد المهني، وذلك للمساهمة في الوصول إلى هذين الصرحين العلميين دون الدخول إلى الطريق الدولي كما هو قائم الآن للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة والمعهد المهني. وأشار رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عايد بن عياش العنزي أن هذه الامتدادات الجديدة علاوة على كونها تساهم في حل المشكلات المرورية فإنها سوف تتيح أيضاً القيام بإنشاء مواقع استثمارية وترفيهية جديدة وتساهم في زيادة الامتداد العمراني لمدينة طريف.

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