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مدير شرطة الجوف يعتمد نقل ضباط بالمنطقة

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مدير شرطة الجوف يعتمد نقل ضباط بالمنطقة مدير شرطة الجوف يعتمد نقل ضباط بالمنطقة

 عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أصدر مدير شرطة منطقة الجوف العميد عبيد بن عثمان الدعرمي عدد من القرارات المشتملة على تعيين ونقل عدد من الضباط على النحو التالي: تثبيت العميد سعود بن حوري صنيتان الرويلي مديرا لشرطة محافظة القريات، تعيين العقيد محمد بن إبراهيم عليان الصالح مديرا لشعبة أمن المحاكم، تعيين العقيد ضافي بن عقيل الشراري بمكتب التنسيق بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، تعيين العقيد أشرف بن عبدالواحد مناور الصالح مديرا لمخفر شرطة زلوم.وروعي في النقل والتعيين تدوير المناصب بين الضباط لإتاحة الفرصة لهم لتطوير الأداء الوظيفي، ولبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة الأمن في المنطقة.وقد عبر الضباط المعينون عن شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة المنطقة وأن هذا التعيين سوف يكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهد في عملهم.

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