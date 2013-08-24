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صحة القريات تعلن أسماء المرشحين للوظائف الإدارية

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صحة القريات تعلن أسماء المرشحين للوظائف الإدارية صحة القريات تعلن أسماء المرشحين للوظائف الإدارية

 منيف الكويكبي (القريات)

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالقريات عبر موقعها الإلكتروني عن أسماء الدفعة الخامسة من المرشحين على الوظائف الإدارية «التشغيل الذاتي» والذين تقدموا من خلال الموقع وتم اختيارهم آليا للوظائف المعلن عنها في ربيع الآخر من العام الجاري.وقد أعلنت المديرية في وقت سابق عن أسماء الدفعات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) من المرشحين للمطابقة المتقدمين للوظائف الإدارية والذين بلغ عددهم 3822 يوم 28/6/1434هـ.وقد دعت المديرية كافة الأسماء المرشحة بإرسال ملفاتهم كاملة للمطابقة متضمنة المعلومات التي تم إدخالها من قبلهم في النظام وذلك أثناء قيامهم بالتقديم على الموقع إلى إدارة التشغيل الذاتي بصحة القريات عن طريق البريد الممتاز بعنوان «مديرية الشؤون الصحية بالقريات / إدارة عقود التشغيل» وذلك من يوم الأحد بتاريخ 18/10/1434هـ ولمدة أسبوع.وأشارت المديرية في إعلانها بأنه تم استبعاد من لم تتطابق بياناتهم مع ما قدموه من معلومات وسيتم بعد المطابقة الإعلان عن موعد الاختبارات والمقابلة الشخصية.

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