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انطلاق الأسبوع التعريفي للطلاب والطالبات المستجدين بجامعة حائل

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انطلاق الأسبوع التعريفي للطلاب والطالبات المستجدين بجامعة حائل انطلاق الأسبوع التعريفي للطلاب والطالبات المستجدين بجامعة حائل

 سيف محمد (حائل)

ينطلق يوم الاثنين المقبل بجامعة حائل فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب المستجدين للعام الأكاديمي 1434/1435هـ (دفعة 2013) والذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية بالجامعة.وسيبدأ الأسبوع بلقاء مفتوح للطلاب مع عميد السنة التحضيرية الدكتور عيد الحيسوني بالقاعة الكبرى بالسنة التحضيرية بجمع طريق بقعاء، وللطالبات مع وكيلة السنة التحضيرية الدكتورة مها الحيسوني بالقاعة الكبرى بالسنة التحضيرية بمجمع الكليات بأجا بوابة 5.وأفاد الدكتور عيد الحسوني أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب الجدد على نظام دراسة السنة التحضيرية بالجامعة، من خلال الالتقاء بعميد السنة التحضيرية ورؤساء الأقسام والإجابة على استفسارات الطلاب فيما يخص السنة التحضيرية.وأشار إلى أنه سيكون هناك اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لجميع الطلاب والطالبات، واختبار تحديد مستوى الطلاب بالرياضيات لطلاب المسار العلمي والهندسي، كما سيلتقي الطلاب والطالبات بالمرشدين الأكاديميين والمرشدات الأكاديميات بعد الاختبار مباشرة لتعريفهم ببرنامج السنة التحضيرية واللوائح والأنظمة وحقوقهم وواجباتهم.وأهاب الدكتور الحيسوني بجميع الطلاب والطالبات الالتزام بالمواعيد المحددة لهم بالرسائل التي تم إرسالها إلى جوالاتهم في شهر رمضان المبارك.

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