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120 ألف طالب وطالبة تستقبلهم مدارس تعليم حائل

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120 ألف طالب وطالبة تستقبلهم مدارس تعليم حائل 120 ألف طالب وطالبة تستقبلهم مدارس تعليم حائل

 عواد الطوالة (حائل)

يجري العمل بإدارة التربية والتعليم في منطقة حائل وكافة مدارسها في جميع المحافظات والمدن والقرى لاستقبال أكثر من (120) ألف طالب وطالبة لبدء العام الدراسي 1434/1435هـ، بما يضمن سير العملية التربوية والتعليمية وفق ما هو مخطط له.وقال الناطق الإعلامي باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل إبراهيم الجنيدي إن الإدارة عمدت بجميع أقسامها بتجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلاب والطالبات وضمان وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس في وقت مبكر وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد إلى المدارس، واستكمال كافة التجهيزات اللازمة، بما يحقق -بإذن الله- البداية الجادة في جميع المدارس بنين وبنات وسوف يتابع المشرفون والمشرفات في جولات ميدانية الإجراءات المتعلقة بتهيئة المدارس لاستقبال طلابها وطالباتها في جميع المجالات. وأكد الجنيدي أن مدير التربية والتعليم عبدالعزيز المسند هنأ الطلاب والطالبات بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد وحث أولياء الأمور على متابعة أبنائهم والحرص على البداية الجادة، ودعا جميع العاملين في الإدارة والميدان إلى بذل كل ما يستطيعون من جهد وتذليل جميع الصعوبات التي قد تظهر لتتحقق -إن شاء الله- البداية الجادة لهذا العام سائلاً الله أن يجعله عام خير وبركة ونجاح على الجميع.

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