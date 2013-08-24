القريشي يجتمع بالإعلاميين الأحد

محمد سبتي (عرعر)

أكد المتحدث الرسمي بتعليم منطقة الحدود الشمالية سطام السلطاني أنه سيتم عقد لقاء صحفي لمدير عام التربية والتعليم عبدالرحمن القريشي الذي تولى الإدارة مؤخرا من أجل الالتقاء بالإخوة الإعلاميين وسعيا من الإدارة في تحقيق مزيد من الشراكة مع وسائل الإعلام وتفعيل العلاقة البناءة الهادفة، وذلك في القاعة الصغرى للاجتماعات بمبنى الإدارة الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد. وأفاد أن اللقاء سيناقش عددا من النقاط السياسة الإعلامية لإدارة التربية والتعليم، وإلقاء الضوء على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وإلقاء الضوء أيضا على المشروع التطويري، ومناقشة ما يخص جائزة التميز الإعلامي.