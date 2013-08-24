قيادات جامعة الجوف تناقش الخطة السنوية للعام الدراسي

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اجتمع مدير جامعة الجوف إسماعيل بن محمد البشري، بالقيادات الأكاديمية في الجامعة، في لقاء تشاوري، نوقش خلاله جدول أعمال أعد وفقاً لمتطلبات العام الدراسي الجديد.وفي بداية الجلسة رحب الدكتور البشري بالجميع، مستهلاً الحديث عن لجان التعاقد، ومدى التسهيلات المالية التي خصصتها الجامعة لهذه اللجان في سبيل إنهاء إجراءات التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية لهذا العام، وشدد على أهمية متابعة أعمال اللجان إلى ما بعد وصول ا?عضاء المتعاقد معهم إلى الجامعة، كما استمع إلى ملاحظات القيادات المعنية بالتعاقد.ثم استعرض مدير الجامعة الخطة السنوية للجامعة لهذا العام الدراسي 1434/1435هـ، مؤكداً على أهمية التزام الجميع كل في مجاله؛ بضرورة أداء العمل بكل دقة وإخلاص وبذل المزيد من الجهود، في ظل مستقبل الجامعة الذي اكتملت ملامحه، مشيرا إلى الدور المهم لمنسقي ورؤساء الأقسام، موجهاً بتغيير هذا المسمى إلى مشرف أو مشرفة قسم، مطالباً العمداء بضرورة المتابعة الشخصية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع العبء التدريسي.وناقش البشري والقيادات ضرورة استقرار الجداول الدراسية، منوهاً في ذات الوقت بأهمية متابعة العمداء للجداول.وحول الدراسة في مجمع كليات البنات وآلية الانتقال إليه، استمع مدير الجامعة إلى موجز من المشرف على المشروع، حيث استعرض ما تم إنجازه والكم المتبقي من ا?نجاز.وأكد البشري أنه ومن خلال زيارته للمجمع، أن المقر جاهز وبنسبة 97%، ولم يتبق ما قد يعيق من حركة النقل.وفي ختام هذه الجلسة، جاء بتأكيد مدير الجامعة، على أهمية التسلسل الوظيفي والالتزام به واحترام المرجعية بين كافة ا?قسام وا?دارات، كما وجه العمداء بضرورة متابعة الأنصبة التدريسية من خلال متابعة ا?قسام ومراعاة اللوائح التنظيمية وعدم تجاوزها، مؤكداً لهم في ذات السياق على متابعة مباشرة عمل المعيدين والمحاضرين وعدم التساهل أو التهاون لأي سبب من ا?سباب.