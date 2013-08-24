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خبير أمنى: مسيرة كتائب عز الدين القسام مجاملة للإخوان المسلمين

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خبير أمنى: مسيرة كتائب عز الدين القسام مجاملة للإخوان المسلمين خبير أمنى: مسيرة كتائب عز الدين القسام مجاملة للإخوان المسلمين

أكد اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أن مسيرة كتائب عز الدين القسام التى رفعت شعار رابعة العدوية فى قطاع غزة لم تمثل أى رسالة تحذيرية لمسئولى الدولة، وإنما الهدف منها هو مجاملة منهم لتأييد جماعة الإخوان المسلمين فى المسيرات التى يقومون بها فى شوارع .

وأضاف: "لا تستطيع كتائب القسام أن توجه أى رسالة تحذيرية لمصر بأى شكل من الأشكال، لأنها لو قامت بتنفيذ أى عمليات من شأنها تهديد أمن الدولة سيكون رد فعل المسئولين فى الدولة عنيفاً، لأن مصر أكبر من أن تهددها أى جماعة فى فلسطين أو غيرها".

وعن مظاهرة الإخوان أمس، قال مساعد وزير الداخلية، إن مليونية الجمعة فشلت بسبب تصدى المواطنين لهم فى جميع المسيرات التى انطلقت بعد ظهر الجمعة، بدليل الاشتباكات التى حدث بـ15 منطقة بالجيزة وشبرا والمطرية وغيرها من شوارع العاصمة.

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مصر 365

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