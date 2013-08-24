مكيفات مستشفيات المنطقة قديمة.. و14 مليونا للإحلال

بعد أكثر من عام على معاناة الأهالي ..صحة جازان تعترف:

حسين محه (جازان)

اعترفت صحة جازان على لسان الناطق الإعلامي محمد بن علي الصميلي، بسوء التكييف في بعض مستشفياتها نظرا لقدم بعضها، كاشفة النقاب عن ترسية مشروع كامل لإحلال وحدات التكييف بمستشفيات المنطقة على إحدى الشركات المتخصصة وذلك بتكلفة تقدر بـ14 مليون ريال تقريبا، فيما سيتم تركيب وحدات مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع.واعتبرت الصحة ذلك الأمر تماشيا مع مبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه المديرية العامة الشؤون الصحية بمنطقة جازان في التعامل مع وسائل الإعلام وإطلاعهم على ما يتم تقديمه من خدمات داخل مرافقها الصحية.وكان أهالي المنطقة أكدوا منذ وقت سابق سوء المكيفات، منتقدين عدم تفاعل الصحة مع الواقع الذي يعيشه المرضى في العنابر، حيث اضطروا للاستعانة بالمراوح لتبريد غرف مرضاهم، وهو ما نشرته «عكاظ» في أوقات سابقة آخرها 15/07/1434هـ.وأوضح الناطق الرسمي للشؤون الصحية أن المشروع يعتبر شاملا لجميع وحدات التكييف المركزي لمستشفيات المنطقة وأيضا وحدات الاسبليت والشباك الخاصة بالسكنات والمباني المحلقة بالمستشفيات ويعالج هذا المشروع جميع وحدات التكييف المتضررة بسبب قدمها وتأثرها بالعوامل الجوية المؤثرة على المنطقة، وأنه سيتم وضع وحدات تكييف مؤقتة حتى الانتهاء من مشروع الإحلال، وكما أنه يوجد مشروع آخر لتطوير التكييف بمستشفى الملك فهد المركزي وذلك ضمن تطوير البنية التحتية للمستشفى وجار اعتماده فنيا بإدارة الصيانة بالوزارة وسيتم إنهاء إجراءات ترسيته قريبا بإذن الله وذلك لمعالجة مشاكل التكييف.