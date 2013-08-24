وفرة مائية في الباحة بـ 60 ألف م3

العضيد: تأمين الاحتياج اليومي بالشبكات والمناهل

خالد ظهران (بلجرشي)

أوضح مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور آل عضيد وجود وفرة مائية بالمنطقة، وذلك نتيجة دخول مصادر مياه جديدة إلى الخدمة إلى جانب مشاريع الشبكات الجديدة والمناهل الموزعة على محافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً أن جميع المصادر بما فيها المصادر الجديدة بلغ إنتاجها اليومي 60 ألف متر مكعب وسيؤمن من خلالها الاحتياج اليومي عبر الشبكات والمناهل.وأضاف المهندس العضيد: بدأنا في تشغيل عدد من الشبكات الجديدة بالمحافظات آخذين في الاعتبار كمية المياه المتاحة والكثافة السكانية للأحياء المخدومة.وحول مشاريع المياه الجديدة أوضح المهندس آل عضيد أنه يدخل إلى الخدمة كل عام مشاريع جديدة تعزز بدورها وضع المياه بالمنطقة سواء كانت تلك المشاريع مصادر المياه أو شبكات أو مشاريع صرف صحي ومن المصادر الجديدة لهذا العام مشروع مياه الجنابين البالغ قيمته 53 مليون ريال المنفذ عليه محطة تنقية مصغرة يصل إنتاجها اليومي الى 6 آلاف متر مكعب وينفذ حالياً محطة للتنقية بقيمة 40 مليون ريال، ومن المشاريع الجديدة مشروع إيصال مياه ثراد إلى محافظة العقيق والباحة وبلجرشي وتشغيل خزان أم الغيث البالغ تكلفته 8 ملايين ريال بسعة 10 الآف متر مكعب.وأشار إلى أن المحافظات شهدت مصادرها زيادة في الانتاج نتيجة أمطار الخير والبركة التي أنعم الله بها علينا خلال الفترة الماضية والتي كان أثرها جلياً على مناسيب السدود وحقول الآبار الموزعة في سراة وتهامة المنطقة.وبين أن موظفي الصفوف الأمامية الذين لهم علاقة مباشرة بالعملاء خضعوا منذ مطلع العام الحالي لدورات وورش عمل في مجال خدمة العملاء سعياً منا لتقديم خدمة مميزة راجين في الوقت نفسه من العملاء أن يراعوا أوقات الذروة والتحلي بالصبر في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله فالكل سيخدم وفق ما يملي علينا الواجب ووفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة رعاه الله ومتابعة وزير المياه والكهرباء.