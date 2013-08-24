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نفوق 13 رأس أغنام بـمـرض غامض في الطوال

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نفوق 13 رأس أغنام بـمـرض غامض في الطوال نفوق 13 رأس أغنام بـمـرض غامض في الطوال

 عبدالله مشهور (المباركة)

نفق 13 رأسا من الأغنام في مزرعة مواطن بعدما أصابها الهزال فجأة الأمر الذي دعا صاحبها للتخوف من وباء أصاب أغنامه. وأوضح علي شوعي طواشي أحد سكان قرية المباركة بمحافظة الطوال، أنه فيما نفقت تلك الرؤوس بدا الهزال واضحا على أكثر من 35 رأسا أخرى، مما يشكك في الأمر، مبينا أن الموت بدا يأتي على واحدة تلو الأخرى بشكل يومي، ونفوقها في أماكن متفرقة أثناء رعيها.وبين أنه أبلغ قسم الزراعة بصامطة، والذين باشروا موقع النفوق، إلا أنهم لم يصرفوا له أي دواء أو يتوصلوا لنتيجة لسبب النفوق. وأضاف: طيلة عمري الذي تجاوز الستين عاما والذي قضيت معظمه في تربية الغنم والإبل لم يمر علي مرض غريب مثل هذا، ولدي من الخبرة ما يكفي لمعرفة جميع الأمراض التي قد تواجه الغنم، لذا أناشد الجهات المسؤولة مساعدتي قبل انتشار المرض في كل الأغنام.

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