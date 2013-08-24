علامة: حينما تُستفز أحلام تصبح خفيفة الظل ومرحة

كتب : سهيلة حامد السبت 24-08-2013 03:07

نفى الفنان راغب علامة أن يكون بينه وبين الفنانة أحلام حالة حرب، وأكد أن الاختلاف بينهما في وجهات النظر بشأن مواهب المشاركين في البرنامج، وقال إن الاختلاف لا يعني الخلاف.

وأشار علامة في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر" إلى أنه وجه حديثُه لها في الحلقة الأخيرة من البرنامج باللقب الذي تُحبه، حيث سماها بالملكة أحلام، وأشار إلى أن "أحلام حين تُستفز تصبح خفيفة الظل ومرحة".

وأكد الفنان راغب علامة أنه تعلم الصبر خلال مشاركته في مسابقة اختيار المواهب في Arab Idol، وقال إن السبب الرئيسي لنجاح البرنامج هو المواهب المشاركة بما لديهم من مواهب مميزة، وبإمكان البرنامج المواصلة في غياب أحلام أو أي من أعضاء لجنة التحكيم.

وأكد الفنان راغب علامة أنه مُحب للحياة وشخصيته تتميز بالبعد عن العصبية إلا في البيت، حيث يشعر قليلا بالعصبية.

وردا على ما قالته الفنانة أحلام عن الفنان راغب إن شخصيته الحقيقية يكشفها حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نفى راغب علامة ذلك وأكد أن شخصيته كما هي في الحقيقة ولا تختلف عن شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه لا يقصدها بتغريداته.

وأشار الفنان راغب علامة إلى أنه يخشى الكثير من الحسابات الوهمية، مؤكدا على إغلاق الكثير من هذه الحسابات المختلقة التى تحمل اسمه.

وأشار علامة إلى أنه لا يعاني مثل البعض من الخوف من التقدم فى العمر، مشيرا إلى أنه وصل لعامه الخمسين وهو في كامل الحيوة والحب للحياة.

وأكد على أن ما قام به من حقن لوجهه ليس عملية تجميل، بل هو مجرد حقن بسيط لتهدئة عضلات الوجه وينتهي مفعوله بعد ثلاثة أشهر.

وتعليقا على موقفه من الفنانة نضال الأحمدية قال: "لم يكن بيننا صراع بقدر رؤية وتوضيح لوجهات النظر حول القضية الفلسطينية".