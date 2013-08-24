دورة لتنميـة مهارات المطوفات للعمل من المنزل

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

تعقد المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية دورة تدريبية مجانية لتوجيه وتحفـيز النساء للعمل من المنزل بعنوان (التدريب على العمل من المنزل) ابتداء من يوم غد الأحد وتستمر إلى الخميس.. وذلك يوميا من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى التاسعة والنصف مساء بالرصيفة لتوعية ورفع كفاءة المطوفات.وأوضحت رئيسة منتدى المطوفة والحاجة النسائي الموسمي الدكتورة سميرة بناني أن الدورة تقدمها المطوفة الدكتورة نايلة حسين عطار المدربة المعتمدة من منظمة العمل الدولية في برامج المشاريـع الصغيرة ، وستتناول فيها كيفية إنشاء وإدارة مشروع صغير من المنزل، وعرض لأفكار مشاريـع جديدة لتوجيه ودعم قدرات النساء اللاتي يملكن عملا من منازلهن حاليا للاستمرار والنجاح، مبينة أن المتدربة ستحصل على شهادة حضور للدورة من المؤسسة، الأمر الذي يعطي المؤسسة رصيدا إيجابيا.وأشارت إلى أن الدورة تستهدف خريجات الثانوية العامة والجامعة والكليات والمعاهد الخاصة والحكومية، على أن يتراوح عمرها ما بين ( 20 ــ 45 ) عاما.يذكر أن موضوعات الدورة تشمل أساسيات الريادة والعمل من المنزل، اختيار فكرة المشروع، دراسة السوق، الدراسة المالية، السجلات الإدارة وكتابة خطة العمل..وسيتم استضافة بعض الجهات التي تمول المشاريـع الصغيرة المنزلية لتوعية المتدربات بالفرص المتاحة، كما سيتم طلب إحضار عينات من منتجات المتدربات وعرضها على المجموعة وتقييمها.