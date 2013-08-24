إنارة «بطحاء قريش» مهملة والكيابل مكشوفة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

يشعر سكان بطحاء قريش بالغبن لأن أعمدة الإنارة في المخطط مهملة ومصابيحها مكسرة منذ سنوات طويلة، ورغم ذلك فإن الأمانة لم تلتفت إلى الحي واحتياجاته. وبين الأهالي أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب بل إن بعض أعمدة الإنارة اقتلعتها الرياح ولم تصمد في موقعها، أو أن الحوادث المرورية نزعتها من مكانها وبقيت الأعمدة في حي بطحاء قريش المنزوعة دون توصيل مما جعل الكابلات مكشوفة وتعرض حياة الأطفال للخطر. وأوضح أهالي الحي أنهم يشتكون من سوء إضاءة الحي، ويناشدون الأمانة بالإسراع في تعديل الأعمدة أو الاكتفاء بتغطية الكابلات لينعم الأهالي بالأمن قبل الإنارة أثناء الليل.«عكاظ» تجولت في المخطط النموذجي ببطحاء قريش ورصدت سوء أعمدة الإنارة التي أصبحت متهالكة جدا ورصدت أكذلك تلك الأعمدة المنزوعة التي تهدد السكان.وفي هذا السياق، أوضح مشبب القحطاني بقوله «نعاني منذ زمن من هذه الكيابل ومن سوء إنارتها»، مشيرا إلى أنها لا تمد الحي بالإنارة الكافية حيث إنها تحول الليل إلى ظلام دامس ناهيك عن تآكل الحديد بها «ونحن نطالب الجهات المختصة بسرعة التحرك وإعادة هيكلة تلك الأعمدة وتوزيعها بالشكل الملائم الذي يخدم الحي بأكمله، وبين القحطاني أن الحي لا ينعم بالإنارة ذات الجودة العالية إلا في الشارع الرئيسي لمدخل بطحاء قريش. وأوضح سعيد الزهراني «هناك وعود عديدة وعدنا بها منذ سنوات وحتى الآن لم نجد شيئا منها حيث بقيت الأعمدة على ما هي عليه حتى الآن وهنالك أعمدة لا يوجد بها مصابيح ولم تركب لها».من جهته، بين عطية الزهراني «هناك أعمدة نزعت بسبب الحوادث أو الرياح منذ سنوات عديدة وحتى الآن لم تصن مما شكلت خطرا على سكان الحي بأكمله وخصوصا على الأطفال حيث إنهم يجتمعون كل عصر ويلعبون بالقرب منا مما حدا بنا إلى تغطيتها بالحجارة وأخرى تمت تغطيتها ببقايا الفرش القديم والأثاث». وأكد الزهراني أن الأهالي أصبحوا يتخوفون من المرور قرب الكيابل المشكوفة نظرا لخطورتها وهم يتخوفون أيضا من تعرض أبنائهم للصعق الكهربائي بسببها، مشيرا إلى أن موقع الكيبل المكشوف حساس جدا كون المركبات تمر بجانبه يوميا، إضافة إلى المارة، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لرفع الخطر عن الأهالي. وأكد الزهراني أن حي بطحاء قريش يعاني من الإهمال في إيصال الخدمات التنموية مؤكدا أن الحي يعتبر من الأحياء النموذجية.وفي الجانب الآخر، أكد مصدر مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة أن هناك برامج مجدولة لصيانة تلك الأعمدة، مشيراإلى أن العمل يجري حاليا لتمديد الكابلات وإضاءة حي بطحاء قريش وصيانة أعمدة الكهرباء.