مؤتمر المدن الإسلامية يبحث تطوير معايير المخططات الحضرية الشاملة

تستضيفه أمانة العاصمة المقدسة 25 الجاري بمشاركة 450 مختصاً و30 منظمة

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

ينطلق المؤتمر العام الثالث عشر للعواصم والمدن الإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 إلى 27 شوال الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وتستضيفه أمانة العاصمة المقدسة.وأفاد أمين منظمة العواصم والمدن الاسلامية المهندس عمر بن عبدالله قاضي بأن المؤتمر سيحظى بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، حيث سيلقي سموه في حفل افتتاح المؤتمر محاضرة بعنوان «مكة الإنسان والمكان»، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم أمناء العاصمة المقدسة من عام 1343هـ حتى عام 1434هـ.وقال: يهدف المؤتمر لتفعيل التآخي بين العواصم والمدن الاسلامية، الحفاظ على الهوية وتراث العواصم والمدن الاسلامية، العمل على تحقيق وتعزيز التنمية المستتدامة، إيجاد وتطوير معايير وأنظمة ومخططات حضرية شاملة، الارتقاء بالواقع الثقافي والبيئي والعمراني والاقتصادي والاجتماعي، العمل على تطوير مستوى الخدمات البلدية، تعزيز وتطوير برامج بناء القدرات ودعم وتنسيق نطاق التعاون بين العواصم والمدن الاسلامية.وبين أنه يشارك في المؤتمر 400 شخص يمثلون معظم العواصم والمدن الإسلامية والهيئات من أعضاء المنظمة بفئاتهم الثلاث، وتوقع مشاركة 50 شخصية يمثلون ما يزيد عن 30 منظمة وهيئة ومؤسسة اسلامية ودولية.واضاف قاضي من خلال هذا المؤتمر ستنطلق الندوة العلمية الدولية الحادية عشرة للمنظمة بعنوان «تشريعات حماية البيئة.. من أجل تنمية مستدامة» وسيقام أيضا معرض «حماية البيئة ومنجزات بلديات العواصم والمدن الاسلامية»، كما انه سيتم قبل البدء في فعاليات المؤتمر عقد اجتماع المجلس الاداري للمنظمة وصندوق التعاون في دورته التاسعة والعشرين وذلك يوم 24 شوال، كما سيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز المنظمة في دورتها التاسعة في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة – البحث العلمي – المشروعات والخدمات البلدية، وسيتم تكريم بعض أمناء العواصم والمدن الاسلامية لمساهمتهم في دعم نشاطات المنظمة والمشاركين فيه.وأوضح أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات منها برتوكول تعاون بين المنظمة ومركز دراسة التراث العلمي بجامعة القاهرة بهدف توثيق التعاون بين المنظمة والمركز لتقديم الدعم الفني، ومذكرة تفاهم بين المنظمة ومنظمة التحالف العالمي لتسهيل الوصول للبيئة والتقنية «جيتس» وتهدف للتعاون في تحقيق أعلى المعايير العالمية في مجالات التخطيط والاسكان وإدراة المدن والمرافق العامة بصورة متوازنة وأكثر إنسانية في تعزيز وتطوير برنامج بناء القدرات للعواصم والمدن الاسلامية.وذكر قاضي ان المنظمة منذ تأسيسها عام 1400هـ / 1980م في مقرها مكة المكرمة ومقر أمانتها في مدينة جدة أصبحت صرحا لخدمة قضايا التنمية المستدامة في العواصم والمدن الاسلامية، حيث أصبحت تضم في عضويتها 184 عضوا، منهم 158 عاصمة ومدينة وأعضاء عاملين و8 مدن أعضاء مراقبين و18 عضوا مشاركا من الوزارات والجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاستشارية من الأقطار الإسلامية ذات الصلة بأنشطة وأهداف المنظمة.