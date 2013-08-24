المجتمع المدنى بمركز الأهرام يطالب بالإعلان عن بيانات صندوق دعم مصر

قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك عملية من الصراع السياسى دائرة بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية "الاتحاد الأوروبى"، مؤكداً أن المطالبة بالاستغناء عن المعونات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبى نتجت عن هذا الصراع.

وأضاف "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرأى العام الغربى يوجه ضغوطاً شديدة لمصر، مطالباً الحكومة بوضع خطط كثيرة لتدوير الاقتصاد المصرى والانتقال من المرحلة الانتقالية والسير فى خارطة الطريق.

وشدد "عبد الوهاب"، على ضرورة استعادة وتقوية مقومات الدولة المصرية من خلال التعاون العربى وتتبنى خطاب مستمر للتوعية لحجم الضغوط والتحديات من الحكومة المصرية، مطالباً الحكومة المصرية بتوفير حجم كبير من الشفافية حول صندوق دعم مصر والإعلان عن كل البيانات والأرقام الخاصة بصندوق دعم مصر وبالمساعدات والمعونات المقدمة من قبل الدول العربية لدى مصر.