151 ألف تعديل أجراه طلاب الشهادات الفنية على رغبات التنسيق

قالت الدكتورة هبة سلام مدير مشروعات التعليم ومسئول الموقع الإلكترونى للتنسيق الإلكترونى بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن طلاب الشهادات الفنية قاموا بإجراء أكثر من 151 ألف تعديل على رغباتهم قبل إغلاق باب التسجيل عصر أمس الجمعة، من خلال الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ويمكن لجميع طلاب لشهادات الفنية تسجيل رغباتهم ماعدا دبلوم النظم المتوسطة ودبلوم الخدمة الاجتماعية ودبلوم التمريض ودبلوم التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية من الجامعة العمالية.

وأضافت الدكتورة "سلام"، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التعليم العالى قد حددت نسبة 60% كحد أدنى لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية "صناعى، تجارى، زراعى، وسياحة وفنادق"، والذين اجتازوا الدور الأول نظام "3-5" سنوات، وكذلك دبلوم المعاهد الفنية "صناعى، تجارى، سياحة وفنادق، وخدمة اجتماعية" فى الجامعات والمعاهد المصرية.